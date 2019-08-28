Утверждены итоги слушаний по строительству еврейского общественного центра

Комиссия по землепользованию и застройке Перми утвердила итоги публичных слушаний, посвященных проекту строительства еврейского общественного центра в Дзержинском районе Перми, и рекомендовала главе города выдать разрешение. По словам члена комиссии Дениса Галицкого, против проекта высказались лишь двое членов комиссии.

Напомним, ранее комиссия по землепользованию и застройке Перми рассмотрела заявление местной иудейской религиозной организации «Еврейская община Перми» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Энгельса, 25 — «объекты благотворительного назначения религиозных организаций» в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Площадь территории составляет 6,3 тыс. кв. м. В 2016 году с МИРО «Еврейская община Перми» был заключен договор безвозмездного пользования этим участком. Религиозная организация планирует построить здесь еврейский благотворительный общественный центр.