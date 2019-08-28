В Ростовской области выдача кредитных карт увеличилась на 9,7%

В июле этого года в Ростовской области выдали 27,5 тыс. кредитных карт, что на 9,7% больше, чем в июле 2018-го, сообщает пресс-служба национального бюро кредитных историй.

Самое большое количество новых кредитных карт в июле этого года выдали в Москве (69,3 тыс.), Московской области (54,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (39,0 тыс.), Санкт-Петербурге (39 тыс.)

При этом сильнее всего выдача кредитных карт выросла в Ханты-Мансийском АО (+31,0%), Белгородской (+24,4%) и Ленинградской (+20,9%) области.

В целом по России в июле 2019 года количество новых выданных кредитных карт увеличилось на 11,5 % и составило 1 млн.

Дарья Голякова