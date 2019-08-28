В Саратове задержаны члены ОПГ, специализирующейся на мошенничестве с автозапчастями

Саратовские полицейские приняли участие в задержании преступной группы, члены которой подозреваются в мошенничестве с автомобильными запчастями в интернете. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранительные органы нескольких регионов задержал 15 человек, в том числе организатора. Им вменяется то, что через сайты бесплатных объявлений подозреваемые размещали информацию о продаже запчастей на условия предоплаты от 50 до 100%. После перечисления денежных средств покупателями с ними переставали выходить на связь.

При обысках в квартирах фигурантов и колл-центрах были обнаружены банковские карты, документы, электронные носители, телефоны и компьютеры.

Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Ковалева