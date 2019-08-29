Где изучают косаток

Хотя косатки обитают по всему миру, существует не так уж много мест, где их регулярно и планомерно изучают. Первые систематические исследования начались в Британской Колумбии в 1970-х годах, когда канадский ученый Майкл Бигг разработал метод индивидуальной идентификации косаток по фотографиям. Популяции косаток Британской Колумбии до сих пор самые изученные в мире. Для них составлены подробные каталоги с генеалогией каждой особи, а рождение новых детенышей фанаты встречают с таким же энтузиазмом, как сюжетные повороты любимых сериалов. Также довольно давно — в конце прошлого века — начаты исследования косаток северо-восточной Атлантики: Норвегии, Исландии и севера Британских островов. В начале XXI века пристальное внимание ученых приковали к себе антарктические косатки — оказалось, что там обитает несколько форм, сильно различающихся даже внешне, а также особенностями экологии и поведения. Кстати, о различиях между косатками Антарктики писали еще советские исследователи, но от них не сохранилось ни проб, ни детальных описаний, так что современным ученым пришлось начинать все сначала. Также косаток изучают в Гибралтарском проливе, в водах Южной Африки и островов юга Индийского океана (Марион, Крозе), в Аргентине, Новой Зеландии, Австралии и других районах.