С «БФГ-Кредита» снимают сериалы

Банкротящаяся кинокомпания BFG Media Production банкира Юрия Глоцера, ранее производившая сериалы для крупнейших федеральных телеканалов, продаст свой контент на торгах. На продажу выставлены 24 фильма и сериала по начальной цене 234 млн руб. Продать такую библиотеку единым лотом будет сложно, предупреждают эксперты.

Находящаяся в процессе банкротства BFG Media Production (ООО «БФГ-Медиа-Продакшн») выставит на торги в форме аукциона исключительные права на библиотеку контента, следует из данных Kartoteka.ru. В рамках одного лота планируется продать права на 24 произведения, среди которых полнометражные фильмы «Консервы», «Москва, я люблю тебя!», «Жестокость», телесериалы «Чужое лицо», «Медвежья охота», «Банды» и др. Торги планируется провести 23 сентября, начальная цена — 234 млн руб.

BFG Media Production основана в 2005 году на базе холдинга BFG Group, генеральным продюсером компании был основной акционер банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер. Теледетективы и мелодрамы компания производила по заказам «Первого канала», «России 1» и НТВ. Представители телеканалов от комментариев отказались, с Юрием Глоцером связаться не удалось. BFG Media Production была признана банкротом в июне 2018 года, в реестр включены требования к ней на 570 млн руб., один из основных кредиторов — «БФГ-Кредит». Сам банк находится в стадии ликвидации, в рамках конкурсного производства на 1 августа 2019 года он выплатил долги в размере 1,1 млрд руб., уточнили в Агентстве по страхованию вкладов.

Это первые торги в рамках распродажи имущества BFG Media Production, других не планируется, говорит собеседник, близкий к организатору торгов. Ранее компании удалось взыскать долг в размере 12 млн руб. с ВГТРК. Согласно материалам суда, холдинг не до конца оплатил производство телефильма под рабочим названием «Все по закону».

Выставленные на торги сериалы уже были показаны на ТВ. После первого показа цена контента снижается, отмечает председатель совета директоров «Кинокванта» Анна Крутова. «Среди прав на готовый контент лучше продаются ситкомы и громкие проекты. Цены на полный метр до 2014 года доходили и до $1 млн, что-то покупали и дороже, но сейчас это редкость, только если канал участвует в производстве и выпуске. Права на кинопродукты других жанров сейчас продавать сложнее, нужно попадание в формат канала»,— поясняет она.

В рамках процедуры банкротства исключительные права на кинопродукцию, несмотря на все имеющиеся методы, оцениваются, как правило, очень субъективно, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр. «Чтобы сориентироваться по стоимости лота, можно для примера взять сделку между Netflix и НТВ на право показа 12-серийного фильма "Хождение по мукам" — стоимость прав оценивалась в $500 тыс.»,— считает руководитель практики интеллектуального и информационного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова.

Практически любой контент может найти своего зрителя в интернете, другой вопрос — будет ли онлайн-кинотеатрам интереснее приобрести эти «консервы» или вложить сопоставимый бюджет в производство нового эксклюзивного контента, рассуждает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. «Такую библиотеку логичнее утилизировать не онлайн, а на тематических кабельных телеканалах»,— полагает он.

Препятствия для продажи подобного актива могут возникнуть при покупке лота единым комплексом без предварительного изучения реального наличия исключительных прав на имущество у продавца, отмечает старший юрист юридической практики КПМГ в России и СНГ Филипп Дубовик. «На бумаге эти активы отражены, а каково реальное распределение прав на такое сложное произведение, как кинофильм или сериал, можно понять только из договоров с авторами и организаторами создания этих произведений»,— поясняет он. Кроме того, некоторые названия фильмов могут быть отдельно зарегистрированы как товарные знаки, указывает он.

Валерия Лебедева