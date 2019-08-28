Пользователей подпишут на спортсменов

Венчурный фонд Equity Algorithm бывшего заместителя гендиректора ВГТРК Дмитрия Медникова инвестирует $1 млн в создание приложения для iOS Champions Fitness Center. Оно предложит пользователям подписку на видеоуроки от известных спортсменов, выполнение которых будет контролироваться системой распознавания жестов. Эта ниша становится высококонкурентной, предупреждают эксперты.

Венчурный фонд Equity Algorithm инвестирует $1 млн в фитнес-приложение с видеоуроками на основе искусственного интеллекта Champions Fitness Center, рассказал “Ъ” основатель фонда, бывший заместитель гендиректора медиахолдинга ВГТРК Дмитрий Медников. Фонд получит в проекте 66%, 34% останутся у его основательницы Дарьи Горожанкиной и нескольких разработчиков, уточнили господин Медников и госпожа Горожанкина.

В плане технологии приложение совместит онлайн-видео с системами распознавания объектов и аналитики, говорит Дмитрий Медников. По его словам, уже произведены «сотни часов контента», полноценный запуск приложения состоится до конца 2019 года. Приложение сначала появится на платформе Apple в России, в дальнейшем планируется глобальный запуск, сообщила Дарья Горожанкина. Проект будет работать по подписочной модели и ориентируется на выход на операционную окупаемость весной 2021 года, уточнили партнеры.

Главными героями съемок стали олимпийские и мировые чемпионы, под которых написаны программы разных уровней сложности в области фитнеса, обучения танцам, восстановления после родов, рассказывает Дарья Горожанкина. По ее словам, на старте в проекте будут участвовать синхронистки Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Варвара Субботина, Алла Шишкина, гимнасты Денис Аблязин, Николай Куксенков, Никита Нагорный, Дарья Спиридонова, пловец Артем Лобузов, стрелок из лука Туяна Дашидоржиева, танцоры Артемий и Марина Каташинские. В процессе подписания договоров больше 50 человек, утверждает госпожа Горожанкина. «Мы уже участвуем, у нас прошел ряд съемок для этого проекта»,— подтвердил Артемий Каташинский. Условия сотрудничества он не комментирует.

В июне Apple представила технологии, которые сильно уменьшают сложность подобного приложения: распознавание положения тела человека в видеопотоке через ARKit и классификатор упражнений и жестов в Create ML, поясняет директор производства разработчика Redmadrobot Артур Сахаров. «Это позволит выпустить подобный сервис на рынок довольно быстро, но автоматически создает множество конкурентов, так как техническое ноу-хау больше не является уникальным преимуществом»,— рассуждает он.

Привлеченных инвестиций достаточно, чтобы запустить такой проект, согласны господин Сахаров и основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев. Большую часть времени до конца года, скорее всего, придется потратить не на разработку продукта, а на поиск уникального конкурентного преимущества и попадания в нужды пользователей, полагает Артур Сахаров. Это высококонкурентный сегмент, за счет маркетинга на нем растут такие компании, как BetterMe, и привлечение чемпионов тут «ровным счетом ничего не значит», категоричен Алексей Соловьев. «Любителю все равно, кто ведет тренинг, если даже это суперпопулярная звезда в виде спорта типа синхронного плавания. Если бы Криштиану Роналду вел тренинги, может быть, у приложения было бы больше выигрышных очков»,— рассуждает эксперт.

Расходы на продвижение также могут быть значительными. Если смотреть на приложения со сходным функционалом, в среднем на iOS в США они получают 15 тыс. установок за полгода, а это примерно $30 тыс. на продвижение, уточняет директор по развитию Artics Internet Solutions Евгений Паршин. На практике в подписчиков конвертируются от 2% до 5% пользователей, добавляет он, соответственно, чтобы выйти на быструю окупаемость, на продвижение надо закладывать на порядок больше.

Владислав Новый