Власти признали хирургические переработки

После массового ухода в течение месяца хирургов из двух больниц Нижнего Тагила, жаловавшихся на высокую нагрузку и несоответствующую ей зарплату, региональные власти начали проверку распределения зарплат, а также признали, что «переработки» имели место. Об этом сообщили на экстренном совещании с участием губернатора Свердловской области. Он, в частности, поручил провести социологическое исследование, которое покажет, удовлетворяет ли качество медпомощи местное население, а также, что медработники думают о работе и зарплате.

Шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила на прошлой неделе подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1.

На совещании во вторник, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители властей подтвердили, что в больницах Нижнего Тагила действительно наблюдались переработки, нагрузка на хирургов была высокой.

«Немаловажной причиной является недостаточная кадровая работа как со стороны главврачей нижнетагильских больниц, так и со стороны областного министерства здравоохранения»,— заявил губернатор.





При этом мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил об отсутствии жалоб населения на предоставление хирургической медпомощи.

«По приказу губернатора в Демидовской больнице и горбольнице №1 начаты финансовые проверки распределения фонда стимулирования, общего объема заработной платы работникам и его совмещения с реальной нагрузкой на врачей»,— сообщил заместитель губернатора Павел Креков. По его словам, результаты проверки и проект решения проблемы главе региона предоставят в течение двух недель. Он сообщил, что в зависимости от результатов проверки в отношении руководителей больниц будут применены санкции «вплоть до увольнения».

Сейчас власти попытаются перераспределить нагрузку на медучреждения. «Есть мощности городской больницы №4 и госпиталя Тетюхина. Мы уже вели переговоры, чтобы госпиталь принимал неотложных больных. Пока работники принимают плановых»,— сказал Павел Креков.

Региональные власти планируют провести встречу с руководителями всех больниц второго уровня (медучреждения, обслуживающие несколько районов) и посвятить ее теме «бережного отношения к кадрам». Кроме того, губернатор поручил провести социологическое исследование удовлетворенности жителей региона качеством медицинских услуг, а также исследование по оценке условий труда и уровня зарплаты среди врачей и среднего медперсонала. Профильные ведомства должны будут разработать обновление для региональной программы развития первичного звена здравоохранения. Также поручено «увеличить количество выпускников Уральского государственного медицинского университета», которые по целевому контракту будут работать в Нижнем Тагиле.

Тем временем в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки соблюдения федерального законодательства в части нарушения трудовых прав работников медучреждений. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сказали в пресс-службе ведомства.

Анастасия Реутова, Екатеринбург