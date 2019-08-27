«Пикалевский цемент» модернизировал оборудование за 150 млн рублей

На заводе АО «Пикалевский цемент» (входит в АО «Евроцемент Груп») проведена глубокая модернизация помольного отделения. Благодаря этому в компании рассчитывают на заметное улучшение качества продукции, повышение стабильности ее характеристик, а также на расширение ассортимента за счет высокомарочных и добавочных цементов. Объем вложений в инвестиционный проект, реализованный в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Ленинградской области, составил 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Как пояснили на предприятии, в модернизированном помольном отделении теперь используется оборудование ведущих западных производителей. При этом сама модернизация проводилась без остановки действующих линий. После обновления производства в компании ожидают рост спроса на продукцию как в Северо-Западном федеральном округе, так и за его пределами.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Евроцемент груп» намеревался инвестировать в модернизацию предприятий «Пикалевский цемент» и «Петербургцемент» 2,2 млрд руб.