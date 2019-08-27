Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу вина на итальянском телеканале

Управление ФАС России по Челябинской области признал незаконной рекламу алкоголя в эфире государственного итальянского телеканала RAI 1.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, в декабре 2018 и январе 2019 года в Челябинске транслировалась реклама игристого вина Rocca dei Forti Cuvee n1 и вина Sancrispino. Вещателем RAI 1 на территории России является ООО «ВОДТВ». Сигнал транслировался исключительно оператору кабельного телевидения «Интерсвязь-2» в Челябинске.

Представители ВОДТВ пояснили, что реклама вина появилась в эфире в результате технического сбоя и предназначалась для демонстрации только в европейских странах. Вещательный сервер русской версии телеканала RAI 1 ретранслирует его итальянскую версию, добавляя некоторые передачи на русском языке, а также требуемые российским законодательством элементы оформления эфира и блокирует демонстрацию не предназначенной для РФ рекламы.

Челябинское УФАС России признало ВОДТВ нарушившим требования федерального законодательства, поскольку компания допустила технический сбой, в результате которого реклама алкоголя появилась на телевидении. Антимонопольная служба выдала ООО «ВОДТВ» предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Вещателя привлекут к административной ответственности.