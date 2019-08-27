Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке воды с октября 2019 года

Минпромторг предложил в качестве эксперимента маркировать минеральную и питьевую воду с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Оператором маркировки воды станет ООО «Оператор-ЦРПТ» на безвозмездной основе.

Среди целей эксперимента указаны: тестирование технологий по информированию о составе жидкости, выяснение «полноты и достаточности» механизмов маркировки, оценка эффективности и результативности информационной системы.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что эксперимент может начаться в 2020 году. Он уточнил, что маркировка не повлияет на цены на минералку.

Напомним, глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что необходимо начать маркировку питьевой воды, поскольку более 25% товаров являются подделкой (в среднем по России). В некоторых регионах этот показатель достигает 80%. Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод выступил против маркировки, сославшись на «незначительность» объема контрафакта.

О позиции ФНС по поводу маркировки — в публикации “Ъ” «ФНС мутит минеральную воду».