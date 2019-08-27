Эксперты составили рейтинг районов Петербурга по стоимости земли

Эксперты компании RuslandSP, занимающейся инвестиционным и градостроительным консалтингом, составили рейтинг районов Петербурга с точки зрения стоимости земли под жилищное строительство. По итогам исследования, самыми дорогими были названы участки на Крестовском (45-65 тыс. рублей за 1 кв. м будущих полезных площадей) и Петровском островах (25-40 тыс. руб. за «квадрат»), а также в Петроградском (25-35 тыс. руб.) и Центральном (20-30 тыс. руб. за кв. м) районах города.

Самая дешевая земля, согласно рейтингу, в свою очередь, находится в Красносельском районе (включая поселки Стрельна и Новоселье, район Девяткино-Мурино), Шушарах, Кудрово, а также в Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга, где цена за один кв. метр не превышает 15 тыс. руб.

При этом, по словам партнера RuslandSP Андрея Бойкова, для девелоперов наиболее интересными районами являются Московский, Приморский и Невский, а наименее востребованными — уже упомянутые Девяткино-Мурино и Красносельский район, жилье в которых не пользуется повышенным спросом у покупателей.