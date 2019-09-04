Новая стратегия авиакомпания «Якутия» предполагает активное развитие международных перелетов в Китай, Южную Корею, Японию и даже США. За счет доходов от этих перевозок будет поддерживаться мощная внутрирегиональная и межрегиональная сеть маршрутов по территории Дальнего Востока, Урала и в европейской части России, рассказал “Ъ” генеральный директор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов.

— Для Республики Саха (Якутия) авиаперевозки являются критическим видом транспорта. Насколько удается обеспечивать спрос на авиасообщение в домашнем регионе вашей авиакомпании?

— Авиакомпания «Якутия» своим географическим положением просто обязана развивать сеть полетов в регионе, концентрируясь на обеспечении потребности в авиаперевозках во всей восточной части нашей Родины. Маршрутная сеть авиакомпании внутри Республики Саха включает 28 направлений и более 20 направлений по Российской Федерации, включая межрегиональные направления в Дальневосточном округе между городами Якутии и Хабаровском, Владивостоком, Южно-Сахалинском, Магаданом, Петропавловске-Камчатским, Улан-Удэ, Благовещенском, Иркутском, Красноярском и другими городами Дальнего Востока, Урала и европейской части России.

По республике мы летаем на самолетах Ан-24 и канадских Bombardier Dash8 Q-300, благодаря которым развиваем весьма значительную маршрутную сеть по всей Якутии. На самолетах SSJ 100 мы обеспечиваем второй контур полетов из Якутска — северные города Тикси, Певек, Анадырь, летаем в Магадан, на Чукотку. Хочу отметить, что «Суперджет» очень хорошо себя показывает в наших суровых арктических условиях, как говорится, «Суперджет» — он и в Арктике «Суперджет». На этих же самолетах мы летаем на Сахалин, во Владивосток, в Хабаровск, Благовещенск. С приходом новых самолетов этого типа мы планируем расширить нашу программу межрегиональных полетов из Читы, Улан-Удэ, Иркутска.

— Говорят, что у «Суперджета» низкий налет. Можете подтвердить?

— Самолет держит тот налет, на который мы рассчитываем. Больше скажу, мы используем «Суперджеты» на одних и тех же маршрутах с Boeing 737–700, которые считаются очень «летучими». В зависимости от загрузки конкретного направления мы выбираем вместимость 148 или 103 кресла и ставим их в рейсы между Новосибирском, Красноярском, Иркутском, Нерюнгри, в Магадан, Анадырь или Сеул. И они наравне держат расписание и маршрутную сеть, и мы не имеем никаких претензий к «Суперджету» по этим показателям.

В августе мы облетали еще один самолет 2016 года выпуска с увеличенной дальностью (LR). Это будет третий SSJ 100LR в нашем парке из пяти «Суперджетов», он нам очень нужен. Мы его даже представляли на МАКС в Жуковском, покрасили его в зеркальную ливрею и дали имя собственное — Василий Манчаары. Это такой народный герой в Якутии, национальный якутский Робин Гуд, неординарная личность. К нам с таким предложением обратился глава Мегино-Кангаласского района Якутии, и мы не смогли его не принять.

— Региональные и межрегиональные перелеты в России традиционно считаются низкорентабельными. За счет чего авиакомпании удается поддерживать региональную маршрутную сеть?

— Разумеется, эта, как мы говорим, социально значимая сеть, поддерживается за счет высокомаржинальных полетов, прежде всего международных. Наша новая стратегия предполагает концентрацию нашей зарубежной сети в регионе Дальнего Востока и стран АТР. Это очень большой и бурно развивающийся рынок, мы провели серию очень успешных переговоров с китайскими, корейскими и японскими партнерами и теперь будем активно развивать полеты в эти страны, прежде всего развивая въездной туризм в Республику Саха, а также удобно подстраивая их под наши внутрирегиональные и московские рейсы.

В этом году мы возобновили полеты из Якутска в Китай: в Харбин, Байдайхэ и другие города КНР, сохранили и наращиваем полеты на нашем историческом направлении на южнокорейский Сеул, появились и активно развиваются чартерные программы в направлении городов Китая и Южной Кореи из Якутска, Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Улан-Удэ и Благовещенска.

— А в Японию куда летаете?

— Авиакомпания «Якутия» является третьим назначенным перевозчиком РФ на Японию после «Аэрофлота» и S7, имеет в настоящее время допуски по маршрутам Якутск—Токио, Хабаровск—Ниигата, Владивосток—Ниигата, с зимнего расписания возобновляем рейс Южно-Сахалинск—Токио. Кроме того, мы организовали масштабную программу чартерных полетов из Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска в десять крупнейших городов Японии. При этом договоренности с японской стороной предусматривают перелеты наших самолетов на внутренних рейсах между городами Японии. Например, самолет из Владивостока совершает перелет в Нагою, из Нагои в Мацуяму, из Мацуямы обратно во Владивосток. Таких кольцевых маршрутов у нас по пять-шесть из каждого из этих трех дальневосточных городов.

Новая стратегия «Якутии» предполагает концентрацию зарубежной сети в регионе Дальнего Востока и стран АТР Фото: Предоставлено авиакомпанией «Якутия»

Наверняка будет интересно, что мы осуществляем эти полеты на «Суперджетах». Это говорит о том, что авиационные власти Японии, разрешая полеты внутри своей страны, весьма позитивно смотрят на этот отечественный самолет. Ровно такое же отношение к «Суперджету» мы наблюдаем и в Китае, и в Южной Корее — все очень рады видеть нашу технику, которая ни в чем не уступает западным аналогам. А что касается комфорта для пассажира, то азиатские туристы очень ценят просторный салон «Суперджета».

А 17 августа мы возобновили рейсы в Америку на Boeing 737–700

— Неужели?

— Да, авиакомпания «Якутия» является одним из двух российских перевозчиков после «Аэрофлота», допущенных к перелетам в США. Мы летаем из Петропавловска-Камчатского на Аляску в Анкоридж.

— Это будет регулярный рейс?

— Мы восстановили нашу международную лицензию только в апреле этого года, поэтому немного запоздали к сезону. Эти рейсы очень специфичны: основу пассажиропотока на них составляют американские туристы, которые едут на Камчатку на рыбалку. Такие билеты, как правило, продаются примерно за год до полета. Поэтому до конца года мы должны сделать несколько разовых рейсов, чтобы подтвердить американцам наши права полетов, а начиная со следующего года наш партнер японская туристическая компания будет заблаговременно открывать продажу туров на Камчатку и заполнять наши рейсы пассажирами.

— У авиакомпании «Якутия» была очень мощная европейская сеть полетов. Что с ней будет?

— Мы решили, что в Европе нам толком делать нечего. В этом году мы закрыли нашу краснодарскую базу, потому что она практически не приносила нам прибыли. Она давала нам большой налет, но налет, как говорится, на хлеб не намажешь.

Но, разумеется, мы сохранили нашу московскую базу в аэропорту Внуково, который выполняет роль узлового аэропорта для наших оставшихся рейсов в европейской части и направлений в Сибирь и на Дальний Восток. Одними из самых загруженных наших направлений остаются маршруты из Москвы в Якутск и Нерюнгри, где традиционно пассажиропоток очень высокий. Очень важно то, что в Москве мы имеем возможность эффективно ротировать экипажи между рейсами в Крым, Европу, Сибирь и на Дальний Восток, поэтому наличие такой базы позволяет нам сохранить особо квалифицированный персонал, который вносит огромный вклад в успех нашего бизнеса.

Есть еще несколько нишевых рейсов из Москвы, которые приносят нам доход. Например, из аэропорта Внуково на Симферополь мы остаемся единственным перевозчиком, и мы пока не собираемся от него отказываться. Мы также сохранили наши исторические чартерные назначения в страны Западной Европы: Италию, Грецию, Турцию, которые тоже приносят нам неплохую прибыль. Но все эти рейсы, что называется, для поддержки штанов.

— Авиакомпания «Якутия» обладает мощной базой по техническому обслуживанию авиатехники. Способно ли это имущество приносить доход, допустим, от оказания услуг другим перевозчикам?

— Действительно, у нашей авиакомпании очень крупный авиационно-технический центр в Якутске, где мы проводим весь необходимый объем сервисных работ на нашей авиатехники самостоятельно, за исключением самолетов Boeing 737, которые мы обслуживаем в Москве. А на «Суперджетах» мы сами проводим весь комплекс технического обслуживания, включая тяжелые формы.

Так случилось, что в течение двух лет в нашем аэропорту будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы и наши полеты из Якутска на «Суперджетах» будут невозможны. На это время мы решили перебазировать их в Хабаровск, где будем строить собственную линейную станцию. Так вот сейчас мы ведем переговоры с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) о том, чтобы в перспективе организовать там полноценную базу послепродажного обслуживания «Суперджетов» для всех заказчиков. У них даже есть там неиспользуемый ангар, который находится в весьма приличном состоянии, где можно было бы проводить все технические работы с самолетами.

— На какой срок будут ограничены полеты из-за ремонта полосы в Якутске?

— По плану ремонт должен был начаться в мае следующего года и продлиться около двух лет. За этот период будет понятно, как будет развиваться проект в Хабаровске, нужно ли там создавать крупную базу. В противном случае мы просто вернемся с нашими самолетами в Якутск, оставив в Хабаровске собственную линейную станцию для текущего обслуживания техники.

Тем не менее у хабаровского проекта огромный потенциал. С выходом на рынок нового среднемагистрального МС-21, который мы тоже очень ждем, в Хабаровске можно будет создать мощный центр компетенций по ТОиР современной отечественной авиатехники, включая организацию обучения авиационного персонала. Наличие такой базы вблизи рынков стран АТР может существенно повысить шансы на продажи наших самолетов азиатским авиакомпаниям: командировки персонала на обучение в Москву или Америку — это весьма серьезные расходы для перевозчиков, которые вне всяких сомнений учитываются при покупке авиатехники.

Беседовал Алексей Екимовский