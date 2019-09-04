«Российский народ всегда высоко ценил итальянскую культуру»

В состав итальянской делегации, которая отправилась на Восточный экономический форум (ВЭФ), вошли представители Итало-российской торговой палаты, отметившей в июне 55 лет своей работы. Посетят Владивосток и руководители Enel — основного итальянского инвестора в России — и Maire Tecnimont. Последняя два года назад заключила крупнейший контракт в истории в такой стратегически важной сфере, как газопереработка. О том, с чем связано такое увеличение интереса Италии к ВЭФу, а также для чего делегация представит картину Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа», в интервью “Ъ” рассказал чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано.

— С чем связано решение Италии отправить на ВЭФ-2019 столь представительную делегацию?

— Восточный экономический форум ставит перед собой задачу предоставить крупную международную площадку для развития экономических отношений между Россией, Азией и регионами Тихоокеанского бассейна. Задача итальянской делегации — обеспечить новые инвестиционные перспективы и новые каналы диалога между Италией и Востоком: спрос на итальянские товары и ноу-хау на зарубежных рынках постоянно увеличивается.

Италия впервые принимает столь значительное участие в форуме. Безусловно, Дальний Восток предлагает все более привлекательные возможности иностранным инвесторам, и итальянские компании стремятся воспользоваться ими, чтобы внести свой вклад в долгосрочное индустриальное развитие этого региона. Так, группа компаний Maire Tecnimont два года назад заключила крупнейший в истории контракт в сфере переработки газа, предметом которого является объект, расположенный в Амурской области, а компания Leonardo достигла соглашения о поставке вертолетов для «Сахалин Энерджи». И если прежде регион обращал на себя внимание преимущественно крупного бизнеса, то сегодня благодаря многочисленным стимулам, предоставленным федеральным правительством, и эффективной поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта свой интерес к этим территориям проявляет и средний бизнес из нашей страны.

— Как вы оцениваете текущий уровень экономических связей между Италией и Россией, а также перспективы их развития?

— Наши экономические отношения традиционно очень близки. В России существует сильный спрос на продукцию итальянской промышленности, который подпитывает любовь россиян к нашему образу жизни, нашим культуре и искусству. Для Италии же Россия — основной поставщик энергоресурсов. Значимость наших коммерческих интересов, стратегическая природа отношений в сфере энергетики и взаимодополняемость экономических систем побуждают нас развивать неустанный и прагматический диалог с Москвой.

«Мадонна делла Лоджиа» — одна из ранних работ Сандро Боттичелли, написанная маслом на дереве в 1467 году Фото: Galleria degli Uffizi

Перспективы для развития этих связей в будущем мне представляются многообещающими, и это относится как к традиционным сферам сотрудничества, так и к тем, что пока еще не столь развиты: это малый и средний бизнес, технологические инновации. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Рим было подписано соглашение о создании совместной инвестиционной платформы между институтом развития Cassa Depositi e Prestiti и Российским фондом прямых инвестиций: в скором времени она может стать важным финансовым инструментом поддержки итальянских и российских компаний во всех сферах экономической кооперации. А в июле 2020 года Италия выступит государством-партнером на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге — это еще одна важная площадка для демонстрации технологического потенциала, трансфер которого в Россию Италия обеспечивает и продолжит обеспечивать.

— По случаю своего первого участия в ВЭФе Италия подготовила масштабный культурный проект: во Владивосток едет картина Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа». Что подвигло вас привезти в Приморье шедевр итальянского Ренессанса?

— Владивосток расположен в нескольких десятках километров от границ России с Китаем и Северной Кореей, это порт, обращенный в Японское море. Он по традиции считается перекрестком, где Запад встречается с Востоком. Поэтому ВЭФ показался нам прекрасным поводом, чтобы дать возможность публике из Европы и Азии насладиться картиной Боттичелли, которая датируется 1467 годом и хранится в галерее Уффици во Флоренции. Расширять географию работы итальянской дипломатической миссии в Российской Федерации — одна из наших важнейших задач. А более мощного инструмента для популяризации Италии в мире, чем наша культура, попросту не существует.

Сандро Боттичелли — один из наиболее известных во всем мире итальянских художников. В России картин этого мастера совсем немного, они находятся в Москве и Санкт-Петербурге. «Мадонна делла Лоджиа» покинет галерею Уффици во Флоренции и перенесется почти через весь континент в город, который находится на огромном расстоянии от Италии,— во Владивосток. По окончании форума картину примет в своих стенах Приморская государственная картинная галерея, а затем — петербургский Эрмитаж.

Важно отметить, что российско-итальянские отношения укрепляются во многом благодаря совместным культурным проектам. Организовать такое путешествие шедевра эпохи Возрождения — задача нетривиальная, и для нас очень важно, что эти проекты находят отклик у щедрых российских меценатов. В случае с «Мадонной» Боттичелли нашей надежной опорой стал Сбербанк, который уже сделал себе имя в качестве мецената и активного сторонника увеличения роли культуры. В частности, благодаря Сбербанку картина будет доступна незрячим и слабовидящим посетителям выставки: публике будет представлена тактильная копия шедевра, а также специальный аудиогид.

— Как вы в целом оцениваете роль культурного компонента в двусторонних отношениях Италии и России?

— Российский народ всегда высоко ценил итальянскую культуру. Посольство Италии в Москве благодаря сети итальянских институтов культуры и почетных консульств продолжает проводить многочисленные культурные мероприятия высочайшего уровня: уже в первом полугодии 2019 года в наших событиях приняли участие более миллиона человек на всей территории Российской Федерации. Об интересе к итальянской культуре свидетельствует и неуклонно растущее количество россиян, изучающих итальянский язык. Этот интерес присутствует и на уровне университетов: нам удалось добиться взаимного признания дипломов, благодаря чему все большее число вузов заключают соглашения об обменах и сотрудничестве. Программы стажировок практикуют и другие учреждения, например престижные оперные театры и консерватории, предлагающие молодым музыкантам пройти период обучения в своих стенах.