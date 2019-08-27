«Алексеевский комбинат стройматериалов» попытаются продать с дисконтом

Конкурсный управляющий белгородского АО «Алексеевский комбинат строительных материалов» Денис Котенев объявил о проведении повторных торгов по продаже имущества компании. Согласно сообщению господина Котенева, на торги единым лотом выставлен имущественный комплекс, включающий производственные здания, склады, сооружения, инфраструктуру, мебель и оргтехнику, земельный участок в собственности (30 тыс. кв. м) и два — в аренде на окраине Алексеевки. Начальная цена, ранее составлявшая 321,07 млн руб., снижена до 288,96 млн руб. Предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Повторный аукцион назначен на 30 сентября.

Напомним, комбинат стройматериалов был признан банкротом в ноябре 2017 года по заявлению налоговой службы. Сумма требований кредиторов превышает 136 млн руб.

Мария Старикова