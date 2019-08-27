Honda оснастит свои автомобили трехсоставной подушкой безопасности

Компания Honda представила новую подушку безопасности, которая появится на серийных автомобилях марки.

Традиционная центральная часть подушки будет дополнена двумя вертикальными айрбэгами по бокам, соединенными тканевой перемычкой. По мнению инженеров японской компании, такая конструкция более эффективно защищает от травм головы при столкновениях автомобилей под углом, а также снижает риск повреждения шейных позвонков.

Как заявляет Honda, новая подушка безопасности появится на всех автомобилях марки для рынка США уже с 2020 года.

Напомним, ранее была выявлена глобальная проблема с подушками безопасности Takata, которая привела к отзыву более чем миллиона автомобилей по всему миру.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Takata начала год с рекордов».