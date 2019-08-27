Кубанский молзавод оштрафован на 150 тысяч рублей из-за опасной продукции

В ходе внеплановой проверки на ООО «Молочный двор» в Кропоткине сотрудниками Россельхознадзора изъято 499 кг потенциально опасной молочной продукции, юрлицо оштрафовано на 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Обнаруженный товар не сопровождался информацией о наименовании, дате выработки и постановке на хранение. В связи с этим определить из какого сырья изготовлена данная продукция не представляется возможным, также невозможно установить производителя товара. Молочная продукция была уничтожена.

Кроме того на предприятии нарушена поточность технологических процессов в производственных помещениях, установлены факты некачественной мойки оборудования и стен, имеется оборудование со следами коррозии.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Молочный двор» ранее поставлял свою продукцию в «Гулькевичский строительный техникум» и Гулькевичскую ЦРБ. Стопроцентным собственником предприятия является Лариса Гудова.

Андрей Ульченко