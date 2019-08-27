Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) уже поступило ходатайство о покупке от ООО «Гринхауз». Один из бенефициаров «Гринхауз» Дмитрий Лашин подтвердил намерение приобрести долю в бизнесе по выращиванию овощей в теплицах.

В конце 2018 года «Ренова» снизила долю в «Теплицах» до 49%. Остальные акции принадлежат компании бывших топ-менеджеров группы, АО «Комплекспром».

В 2017 году, купив компанию, «Ренова» заявляла о планах вложить 3,2 млрд руб. в строительство тепличного комплекса в Коми. Годовой объем выпуска продукции к декабрю 2020 года должен был составить около 4 тыс. тонн томатов и 6 тыс. тонн огурцов. Также группа планировала построить теплицы в Свердловской области, Пермском крае и Чувашии. Общие вложения в проект оценивались в 25 млрд руб. По словам президента Национального плодоовощного союза Анатолия Куценко, строительство теплиц пока не завершено.

Сумма сделки не раскрывается. Представитель «Реновы» заявил, что достигнутый финрезультат «Теплиц регионов» устраивает группу. Желание выставить актив на продажу он объяснил тем, что инвестиция больше не является приоритетной и профильной для «Реновы».