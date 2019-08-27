Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP. Господин Джонсон рассказал, что во время визита он планировал беседы с госчиновниками и американскими бизнесменами.

В офисе сенатора не уточнили, когда он собирался посетить Россию. Представитель Рона Джонсона рассказал, что поездка делегации от Конгресса была запланирована на следующую неделю, участники намеревались посетить несколько стран. Их имена не называются.

Почему господину Джонсону было отказано в визе — неизвестно. Ответ от российского посольства в Вашингтоне получить не удалось.

В пресс-службе диппредставительства РФ сообщили, что господин Джонсон не обращался в российское посольство в американской столице. «Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения.