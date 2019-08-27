Школьное питание обойдется без частников

Мэрия Уфы приурочила к началу нового учебного года реформу школьного питания. С 1 сентября на этом рынке будет работать единый оператор — муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Центр детского и диетического питания», к которому присоединились два других муниципальных игрока. МАУ, как предполагается, сохранит монополию на рынке емкостью около 1,1 млрд руб. в год. Чиновники говорят, что частники не интересуются этим рынком из-за его низкой доходности. Опрошенные „Ъ“ предприниматели заявляют о том, что причиной являются неравные условия для муниципальных и частных игроков.

Организацией питания в школах и детских садах Уфы с нового учебного года займется единый муниципальный игрок — МАУ «Центр детского и диетического питания». К учреждению, которое ранее обслуживало 24 из 128 школ в Октябрьском районе и 90 из 224 детских садов в Октябрьском и Орджоникидзевском районах, присоединены два других муниципальных игрока, ранее работавшие на этом рынке — МУП «Центр школьного и детского питания» (с 2009 года обслуживало 54 школы и 93 детских сада в Демском, Кировском, Ленинском и Советском районах) и Комбинат школьного и детского питания «Спектр» (обслуживал 48 школ и 37 детских садов в Калининском и Орджоникидзевском районах).

Комментируя реформу, исполняющий обязанности председателя госкомторга Башкирии Алексей Гусев вчера сообщил журналистам, что она направлена на создание «единой системы стандартизации качества услуг». За счет сокращения административного и управленческого персонала, власти надеются найти средства на модернизацию оборудования муниципального оператора и улучшить качество его услуг. Чиновники недовольны и качеством сырья, которое закупается для питания в школах и детских садах, и подготовкой блюд. В меню школьных столовых планируют включить свежую молочную продукцию и салаты из свежих овощей, постепенно закупить для школьных столовых, которые принадлежат операторам питания, новую мебель, посуду, форму для сотрудников пищеблоков. При этом цены на питание планируют сохранить прежними. Ранее в мэрии сообщали, что завтраки в школьных столовых будут стоить от 55 руб., обеды — от 65 руб., полдники — от 22 руб. В старших классах стоимость этих комплексов составит 60, 70 и 22 руб. соответственно.

Для единого оператора готовят новые привилегии: муниципальные предприятия, работающие на рынке детского питания, уже были освобождены от арендной платы, а теперь единого оператора планируют освободить от уплаты коммунальных платежей. По прогнозу госкомторга, экономия на аренде в течение пяти лет составит около 300-320 млн руб., которые могут быть потрачены на покупку оборудования.

Объем рынка детского питания в школах и детских садах Уфы в госкомторге оценивают приблизительно в 1,1 млрд руб., из которых бюджет обеспечивает около 10%. Частные игроки не работают на этом рынке уже несколько лет, сообщил Алексей Гусев. По его мнению, причина в том, что этот бизнес «сложный и низкомаржинальный». «Коммерсанты туда не идут. Это требует больших вложений на первоначальном этапе, а прибыль не очевидна. Это больше социальный бизнес»,— добавил собеседник.

Директор МАУ «Центр детского и диетического питания» Марина Асфандиярова, управляющая учреждением с момента создания в 2010 году, заявила, что у предприятия «огромная потребность в сотрудниках», так как муниципальная организация не может конкурировать по уровню зарплат с частными кафе. Вице-мэр Уфы Алина Сулейманова сообщила, что дефицита в сотрудниках у МАУ нет, а руководитель имела в виду «общую ситуацию в отрасли».

Владелица группы компаний «Пышка» Расима Мусина отмечает, что частники не идут в этот бизнес не из-за его низкой доходности, а из-за бюрократических сложностей. «Семь-восемь лет назад мне предлагали полностью забрать школьное питание в городе, но у нас тогда не было своей фабрики, и я отказалась,— сообщила предприниматель.— Два года назад предложение поступило повторно. Я поставила условие — дайте для эксперимента одну школу, но увольте от всяких чиновничьих закорючек. Дело так и заглохло в кабинетах чиновников». У «Пышки» пока только одна точка продажи продукции в школе — в элитной гимназии №39, организованная по просьбе родителей учеников. «Прибыль там копеечная. Это не ресторан, где продают спиртное,— отмечает Расима Мусина.— Но если технологические процессы отстроены правильно, если есть пять-шесть своих фабрик, то работать можно без проблем». Собеседница отмечает неравные условия, которые созданы для муниципальных и частных операторов: «Одни сидят (в помещении школ.— „Ъ“) бесплатно, другие платят коммерческую аренду». «Надо менять саму систему организации питания в школах. Начиная с накрытия столов, когда каша остывает к приходу ребенка, до обучения поварского состава. В основном на муниципальных предприятиях питания работают сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста. Молодые кадры туда не идут из-за низких зарплат»,— подытожила предпринимательница.

Бывший вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов, курировавший вопросы школьного питания в 2014-2016 годах, считает, что созданная в городе система была неплохой, но упиралась в стремление мэрии любыми способами сдержать цены на питание. «110 рублей в сутки при нынешней инфляции— слишком небольшая сумма, чтобы говорить о качественном питании,— отмечает он.— Муниципалитет искусственно сдерживал рост цен на эту услугу несколько лет, чтобы она была доступна малообеспеченным семьям. Но это привело к снижению калорийности и привлекательности блюд. Для организации питания более высокого уровня нужно увеличить финансирование хотя бы до 200 рублей в день. Если бюджет будет покрывать 50% этих затрат, родителям питание обойдется вдвое дешевле. Малоимущим семьям можно предоставить адресную субсидию или вообще сделать школьное питание бесплатным».

Влада Шипилова, Наталья Павлова