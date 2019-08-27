Дом Степановых-Зориных повели на медосмотр

Мэрия Уфы нашла долгосрочного арендатора на объект культурного наследия — Дом Степановых-Зориных на улице Чернышевского, 49. Образованная в этом году компания «Альфа» намерена отреставрировать здание, находящееся в неудовлетворительном состоянии, под медицинскую клинику. Объем вложений в реставрацию в «Альфе» пока не подсчитывали. Эксперты оценивают их в пределах 21 млн руб. По их предположению, затраты могут окупиться в течение семи лет.

Один из уфимских особняков купцов Степановых-Зориных, расположенный на улице Чернышевского, 49, возле офиса Управления по госохране объектов культурного наследия, нашел арендатора. Победителем аукциона мэрии Уфы на право 25-летней аренды здания 1905-1910 годов постройки признана компания «Альфа» предпринимательницы, совладелицы издательства «Диалог» Люцины Вильдановой (Хуснияровой).

Компания на торгах предложила за право годовой аренды здания 2,04 млн руб. при начальной цене аренды 816,06 тыс. руб. Вторым участником аукциона было ООО «СУ №11 ПСК-6», входящее в строительную группу предпринимателя Андрея Носкова. СУ-11 на торгах повысило стоимость лота до 1,999 млн руб., но следующий шаг делать не стало. У ПСК-6 с мэрией в 2011 году был заключен договор развития застроенной территории, на которой расположен старинный особняк.

Дом Степановых-Зориных — кирпичное двухэтажное здание общей площадью 429 кв. м, имеет деревянные перекрытия. В настоящее время объект расселен. В нем отсутствуют двери и окна. В аукционной документации отмечено, что в здании нет коммуникаций. В марте 2018 года оно было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия как выявленный памятник. Экспертиза, выполненная в июне 2009 года институтом «БашНИИстрой», признала техническое состояние памятника неудовлетворительным. По условиям аукциона, арендатор обязан в течение трех лет после заключения договора аренды отреставрировать объект. Срок реставрации может быть продлен не более чем на год. После реставрации компания «Альфа» получит право льготной аренды особяка — по 1 руб. за каждый квадратный метр в месяц. За нарушение сроков реставрации собственник дома — муниципалитет — может единовременно оштрафовать арендатора на 50% от стоимости годовой аренды. Право на выкуп здания даже после окончания реставрации не предусмотрено.

ООО «Альфа», по данным kartoteka.ru, образовано в мае 2019 года. Специализируется на деятельности в области медицины. Владелец и директор компании — Люцина Вильданова вчера сообщила „Ъ“, что намерена арендовать особняк для открытия в нем многофункционального медицинского центра с услугами магнито-резонансной томографии (МРТ). В исторической части Уфы мало отдельно стоящих зданий, а по законодательству аппарат МРТ может быть установлен только в таком здании, отметила она, подчеркнув, что считает сделку выгодной, так как стоимость аренды таких зданий на рынке выше — около 2,5 тыс. руб. за кв. м.

Затраты на реставрацию госпожа Вильданова оценить пока затруднилась. Ситуация осложняется отсутствием в Башкирии сертифицированных проектировщиков, которые имеют право работать со зданиями-памятниками, отметила она. По словам предпринимательницы, она пока также не ознакомилась с техническим состоянием объекта, но знает, что хотя, по документам, в здании нет отопления, «оно есть, просто сети были отключены за неуплату».

Андрей Носков, компания которого также участвовала в торгах, сообщил, что ничего об этом не знает.

В 2017 году Дом Степановых-Зориных передавался в аренду на 25 лет компании «Гермес» предпринимателя Руслана Лутфуллина. В ноябре 2018 года договор с арендатором был расторгнут: компания не разработала проект реставрации и не провела государственную историко-культурную экспертизу в оговоренные договором сроки. Связаться с Русланом Лутфуллиным вчера не удалось: его телефона нет в открытых источниках. «Я так поняла, что он финансово не потянул реконструкцию»,— сказала Люцина Вильданова.

В администрации Уфы сводные данные о том, сколько объектов культурного наследия передано в долгосрочную аренду на условиях реставрации, и как исполняются такие договоры, вчера оперативно не предоставили. Практика заключения таких договоров введена в городе в 2014 году. Первым памятником архитектуры, который был отреставрирован при условии дальнейшей передачи в «аренду за рубль», было здание Уфимского уездного училища на улице Пушкина, 110. В настоящее время оно сдается в аренду как Дом инвестора.

Замглавы управления земельных и имущественных отношений мэрии Тамара Пушкарева сообщила „Ъ“, что к торгам на передачу в аренду готовятся Главный дом усадьбы Бухартовских на улице Аксакова, а также почти разрушенный Дом Тихониных на улице Коммунистической. В июле-августе мэрия также распорядилась изъять для муниципальных нужд около 20 старинных особняков на улицах Октябрьской революции, Коммунистической, Маркса и Тукаева: в зависимости от статуса и фактического состояния их планируют выставить на торги для реставрации, а частично — снести.

Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов, курировавший в 2012-2017 годах строительный блок администрации, оценивает затраты на реставрацию зданий-памятников в диапазоне 30-50 тыс. руб. за кв. м. Таким образом, реставрация Дом Степановых-Зориных может обойтись «Альфе» в пределах 13-21 млн руб., полагает он и отмечает, что «в том, что касается вопроса коммуникаций, при желании их вполне можно провести». По словам господина Филиппова, когда он работал в мэрии, уфимские предприниматели без особого энтузиазма реагировали на предложения аренды таких объектов, так как «хотели здания в собственность, опасаясь, что, когда они вложат в реставрацию десяток-другой миллионов рублей, договор аренды с ними могут расторгнуть».

По мнению владельца лечебно-диагностического центра «Биомедицина» (Сургут) Романа Гельфанда, компания Люцины Вильдановой заключает с мэрией выгодную сделку. «Даже с учетом затрат на аренду и реставрацию ежемесячная арендная ставка составит около 800 рублей за квадратный метр. По этой цене сложно найти площади даже на окраине Уфы, не говоря уже об историческом центре»,— отмечает он. Стоимость создания многофункционального медцентра „под ключ“ без расходов на реставрацию собеседник оценивает от 20 млн руб. При рентабельности 10-15% компания сможет вернуть свои вложения в пределах семи лет, полагает господин Гельфанд.

Булат Баширов