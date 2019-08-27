Минпросвещения подготовило рекомендации по борьбе с агрессией у школьников

Школы получат методические рекомендации по преодолению агрессии у учеников, которые разработало Минпросвещения, заявила глава министерства Ольга Васильева на образовательном форуме в Ульяновске. «Мы сейчас готовим к отправке эти методические рекомендации во все регионы»,— сказала госпожа Васильева (цитата по ТАСС).

По ее словам, в России необходимо повышать психолого-методическую и педагогическую компетентность учителей, администрации школ, педагогов-психологов и социальных педагогов.

Глава Минпросвещения заявила, что завершилось создание Единой психологической службы.

За последние два года в России произошло несколько нападений подростков на учебные заведения, в результате которых пострадали как ученики, так и учителя. После каждого из них представители различных министерств и депутаты предлагали новые ограничения и правила, однако единого стандарта охраны образовательных учреждений в стране до сих пор нет.

О том, кто и как охраняет российские школы и влияет ли охрана на внутреннее насилие в учебных заведениях — в материале “Ъ”.