Пожар в женском Богородице-Рождественском монастыре потушен

Пожар в одном из зданий женского Богородице-Рождественского монастыря в Москве потушен, сообщает корреспондент “Ъ” с места происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в ГУ МЧС по Москве поступило в 19:07. Площадь возгорания составляла 400 кв. м. Временно исполняющий должность начальника столичного МЧС Сергей Желтов сообщил, что загорелись деревянные конструкции и утеплитель на кровле двухэтажного административного здания монастыря, где находятся монашеские кельи. На крыше проходили ремонтные работы, которые, вероятно, и стали причиной возгорания.

Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей Москвы. Он был основан в 1386 году. Здание, в котором произошел пожар, не является объектом культурного наследия. Памятники архитектуры не пострадали.