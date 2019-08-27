Удобрения переваливают инвесторов

Основной акционер «Русской аквакультуры» Максим Воробьев решил войти в новый для себя бизнес по перевалке минудобрений. Бизнесмен покупает 40% в компании Андрея Бонч-Бруевича «Ультрамар», которая к 2022 году должна построить в Усть-Луге портовый хаб мощностью 12 млн тонн в год. Стоимость этого пакета эксперты оценивают минимум в 4 млрд руб. при стоимости самого терминала 16 млрд руб.

Структура бизнесмена Максима Воробьева (основной актив — 48% в компании по выращиванию красной рыбы «Русская аквакультура») приобретает 40% в компаниях «Ультрамар» и «Ультрамар Терминал» у их владельца Андрея Бонч-Бруевича. Компании реализуют проект строительства крупнейшего в России хаба по хранению и перевалке минеральных удобрений и генеральных грузов в порту Усть-Луга мощностью 12 млн тонн. Остальные 60% в «Ультрамаре» и «Ультрамар Терминале» сохраняет господин Бонч-Бруевич. «Ультрамар» уже занимается перевалкой минудобрений в контейнерах в Усть-Луге совместно с «Фосагро».

Представители господина Воробьева пояснили, что стороны договорились о структуре сделки и приступают к юридическим процедурам ее закрытия. Сумму покупки они не раскрывают. Стоимость терминала в Усть-Луге составляет 16 млрд руб. По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, весь бизнес группы «Ультрамар» с учетом портфеля долгосрочных контрактов может стоить около $150 млн. Ориентировочную стоимость 40% он оценивает в $60 млн, или не менее 4 млрд руб.

Активное расширение российских портовых мощностей и особенно Усть-Луги началось после требования Кремля по перенаправлению грузов из Прибалтики на российские терминалы.

Первые мощности «Ультрамара» в Усть-Луге по перевалке на 5 млн тонн будут запущены в середине 2020 года, на полную загрузку терминал выйдет к 2022 году. Крупнейшим грузоотправителем через него станет «Фосагро». Перевалка компании на пике должна составить 3 млн тонн. При этом, как заявлял «Интерфаксу» владелец «Ультрамара», в перспективе трех-пяти лет эти объемы могут вырасти до 5–6 млн тонн удобрений с учетом роста мощностей «Фосагро» (до 11,5 млн тонн к 2025 году). Еще около 2–2,5 млн тонн будет перегружать «Уралхим», «Акрон» планирует переваливать около 1,2–1,5 млн тонн (могут вырасти до 2–2,5 млн тонн). Также «Ультрамар» подписал меморандум о сотрудничестве с «Уралкалием».

Максим Воробьев пояснил, что его инвесткомпания уже участвует в финансировании проекта с июня 2019 года. Терминал «Ультрамара» будет первым логистическим проектом в портфеле бизнесмена. Помимо «Русской аквакультуры» он инвестировал в девелоперские проекты, банкинг и IT-безопасность. Источник “Ъ”, близкий к сделке, отмечает, что она будет выгодна обеим сторонам, так как господин Воробьев получит долю в доходном активе с хорошими перспективами, а господин Бонч-Бруевич сможет снизить собственные риски по проекту, получив финансовый и лоббистский ресурс.

В «Фосагро» “Ъ” заявили, что Усть-Луга — одно из наиболее удобных для компании направлений, особенно с учетом строительства к 2023 году на базе расположенного рядом «Метахима» нового комплекса по выпуску моноаммонийфосфата мощностью 630 тыс. тонн в год.

Перевалка через «короткое плечо» позволит снизить издержки, отмечают там. К тому же, говорят в «Фосагро», компания уже реализовала в Усть-Луге совместный проект с «Ультрамаром», запустив в 2015 году комплекс по перевалке «Смарт Балк Терминал» мощностью 1,5 млн тонн минеральных удобрений в год. Инвестиции составили 650 млн руб. и были разделены пропорционально их участию в капитале — 70% и 30% соответственно.

Источники “Ъ” в основных будущих грузоотправителях не ожидают существенных перемен в связи с приходом нового инвестора. Собеседники, близкие к сделке, сомневаются в изменении структуры управления «Ультрамара» или конфигурации будущего терминала, в то же время с учетом дополнительных инвестиций они допускают ускорение проекта в Усть-Луге.

Ольга Мордюшенко, Наталья Скорлыгина