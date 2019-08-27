Администрации Сызрани найдут решение

ФАС России признала наличие сговора между администрацией Сызрани, бывшим руководством МУП «Жилищно-эксплуатационная служба» (ЖЭС) и ООО «Энергетик». Действия городских властей, муниципального предприятия и коммерческой организации привели к ограничению конкуренции на городском рынке теплоснабжения. Комиссия антимонопольной службы установила, какие шаги сызранская администрация предпринимала в рамках плана по наращиванию долга единого поставщика тепла — ЖЭС (более 700 млн руб. на момент возникновения дела о банкротстве) и передаче статуса ЕТО «Энергетику», не располагавшему для этого техническими возможностями. В сентябре ФАС вынесет решение по делу. Как поясняют юристы, администрации грозит штраф или дисквалификация ответственных лиц.

Как заключила на прошлой неделе комиссия ФАС России, между администрацией Сызрани, МУП «ЖЭС» и ООО «Энергетик» существовал сговор, приведший к ограничению конкуренции на рынке теплоснабжения города. До лета 2018 года МУП (владеет муниципальной котельной и трубопроводами) имело статус единой теплоснабжающей организации Сызрани. Сейчас предприятие в процедуре банкротства, основной кредитор — ПАО «Т Плюс». На момент подачи искового заявления долг ЖЭС за поставленную тепловую энергию превышал 700 млн руб.

В конце июня прошлого года руководство муниципального предприятия обратилось к главе города Николаю Лядину с просьбой лишить МУП статуса ЕТО.Спустя месяц администрация приняла «дорожную карту по подготовке к осенне-зимнему периоду с учетом текущего положения МУП „ЖЭС“». Первый этап преду­сматривал реорганизацию муниципального предприятия в АО «ЖЭС», регистрацию прав на недвижимое имущество и направление в администрацию города письма с отказом выступать единым поставщиком тепла. Второй этап предполагал письмо о присвоении статуса ЕТО ООО «Энергетик», процедуру тарифного регулирования и перевод в штат компании 600 сотрудников ЖЭС.Как сказано в заключении антимонопольной службы, перевод муниципальной организации в акционерное общество позволил бы заключить договор аренды имущества без торгов (у «Энергетика» не было собственных сетей для работы в качестве ЕТО). Однако реорганизация в АО впоследствии была оспорена в арбитражном суде.

МУП «ЖЭС» зарегистрировано в Сызрани в 2001 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. До введения внешнего управления МУПом руководил Василий Панасов. В 2017 году выручка организации превысила 1,3 млрд руб. Убыток составил 15 тыс. руб.

• ООО «Энергетик» создано в 2004 году в Сызрани. Бенефициаром организации указан Дмитрий Дузь, директором — Евгений Кузнецов. Основной вид деятельности компании — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Одним из бывших совладельцев «Энергетика», по данным «СПАРК-Интерфакс», является депутат самарской губернской думы и бенефициар ГК «Криста» Владимир Симонов. Также в списке бывших собственников фигурирует Василий Панасов. В 2018 году «Энергетик» заключил 78 госконтрактов по теплоснабжению на общую сумму 109 млн руб. В этом году организация получила 52 контракта на общую сумму более 160 млн руб.

Также, как сказано в материалах дела ФАС, «Т Плюс» обратил внимание комиссии на сомнительные сделки ЖЭС.Так, предприятие в 2013 году выкупило у ООО «Гарантия» две котельные по цене 46 млн руб. каждая. При этом, по данным Росреестра, кадастровая стоимость объектов составляет 1,6 млн и 1,8 млн руб. По данным «СПАРК-Интрефакс», в Сызрани зарегистрирована только одна компания с названием «Гарантия». Ее собственником указан Алексей Макаров. Ранее он был совладельцем ООО «Альянс-перспектива», которое сейчас принадлежит Сергею Карпову, ООО «ПСА», ООО «УК Криста», ООО «Вектор» и ООО «Криста». Бенефициаром «Кристы» указан Владимир Симонов.

Кроме того, по данным «Т Плюс», с 2015 по 2017 год предприятие вместо денег принимало от крупнейшей управляющей компании города — ООО «УК Центр» и от ООО «УК ЖЭС» векселя с отсрочкой погашения на сумму более 520 млн руб.

В июле 2018 года ЖЭС передала имущество в аренду «Энергетику». По условиям договора, предприятие должно было оплачивать арендатору эксплуатацию собственных сетей. В конце того же месяца администрация города приняла подписанное Николаем Лядиным постановление о присвоении статуса ЕТО «Энергетику». В начале текущего года ФАС установила, что при этом был нарушен предусмотренный законом порядок выбора единой теплоснабжающей организации. В частности, власти Сызрани не предложили игрокам рынка подать заявку на участие в конкурсе и далее в срок не опубликовали постановление о присвоении статуса ЕТО «Энергетику». На недавнем заседании по делу городская администрация представила распечатки с сайта с опубликованным документом, однако ФАС установила, что в нужную дату его там не было. В январе мэрию обязали заново провести конкурс в 60дневный срок. Власти Сызрани предупреждение не исполнили. В марте антимонопольный орган возбудил дело в отношении администрации. После этого мэрия заново провела конкурс. По его итогам статусы ЕТО в зонах своего действия достались МУП «ЖЭС» и ПАО «Т Плюс».

Как поясняют юристы, выводы комиссии свидетельствуют о высокой вероятности привлечения представителей городской администрации, ответственных за принятие решений в рамках присвоения статуса ЕТО «Энергетику», к административной ответственности по ст. 14.32 КоАП. По словам директора Фонда развития права и медиации ТЭК Александра Пахомова, виновным грозит штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация на несколько лет. «Для „Энергетика“, а вернее его должностных лиц, также последствия могут наступить в виде относительно невысоких административных штрафов»,— отметил Александр Пахомов.

Как добавляет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, есть вероятность передачи данных, полученных комиссией, органам следствия, ключевую роль здесь будут играть признаки наличия или отсутствия преступного умысла в действиях ­сторон.

Сабрина Самедова