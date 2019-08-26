Американский инвестфонд KKR стал крупнейшим акционером Axel Springer

Американский инвестфонд KKR купил 43,54% акций немецкого медиахолдинга Axel Springer, став крупнейшим акционером одной из крупнейших медиакорпораций Европы, выпускающей в числе прочего газеты Bild и Die Welt. Об этом было объявлено сегодня, 26 августа. KKR заплатил за эту долю €2,9 млрд, тем самым весь концерн оценивается в €6,8 млрд, что составляет 40-процентную премию в сравнении со стоимостью его акций на начало июня, когда впервые было сделано предложение о покупке.

42,6% акций Axel Springer принадлежит вдове основателя медиаконцерна Акселя Шпрингера Фриде Шпрингер, еще 2,8% — многолетнему генеральному директору Axel Springer Маттиасу Дёпфнеру. Консорциум KKR, Фрида Шпрингер и Маттиас Дёпфнер собираются вывести акции Axel Springer с торгов и сделать компанию частной к концу нынешнего или началу следующего года.

О том, что KKR вместе с госпожой Шпрингер и господином Дёпфнером собираются выкупить акции остальных владельцев конгломерата и снова сделать его частным, сообщалось еще в мае.

Яна Рождественская