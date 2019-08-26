Минздраву предлагают тюремную медицину

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва» пообещал обсудить с главой ведомства возможность передачи тюремной медицинской службы в ведение Минздрава. В пресс-службе ФСИН отказались комментировать это заявление, но отметили, что господин Максименко сейчас находится в отпуске. Ранее правозащитники призвали депутатов внести изменения в законы о пребывании в неволе больных с тяжелыми заболеваниями.

«Прислушиваясь к мнению правозащитников, которые требуют передачи медицины ФСИН в Министерство здравоохранения РФ, я хочу заявить официально, что обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передаче тюремной медицины в ведение Минздрава,— сказал господин Максименко.— Мы, наверное, со следующей недели будем вести консультации по этой теме и с Минздравом, и с Минюстом». Он отметил, что в нынешнем и прошлом годах наблюдается положительная тенденция в показателях смертности по отдельным родам заболеваний:

«У нас уже в этом году снижение смертности по разным родам заболеваний на 20–30%. Но у Минздрава, я думаю, получится лучше, тем более если так считают самые авторитетные, самые уважаемые правозащитники».

В пресс службе ФСИН “Ъ” не прокомментировали заявление господина Максименко, но сообщили, что он находится в отпуске. “Ъ” отправил запрос в Министерство здравоохранения, однако не получил пока ответа.

Ранее “Ъ” сообщал, что в фонде «Русь сидящая» подвергли сомнению корректность отчетов ФСИН России, согласно которым за последние пять лет смертность среди российских заключенных от болезней снизилась на 33% (в частности, от туберкулеза — на 38,6%, от ВИЧ-инфекций — на 24,2%). «Столь резкое сокращение смертности может быть результатом манипуляции статистикой, а не следствием обеспечения заключенных терапией,— заявил руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров.— Зачастую с целью обеспечения подобного эффекта ''снижения смертности'' пенитенциарные учреждения принимают все возможные меры для срочного освобождения безнадежно больных осужденных, которые умирают вскоре после выхода из колоний, что не влияет на показатели смертности в учреждениях ФСИН».

Правозащитники в этой связи призвали депутатов Госдумы внести точечные изменения в федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания» и Уголовно-процессуальный кодекс в части пребывания в неволе заключенных с ВИЧ, туберкулезом и другими тяжелыми заболеваниями.

Николай Борисов