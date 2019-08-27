Зрители выбрали президента Украины

Сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах. Видеосервисы в целом отмечают кратный прирост аудитории сериалов, на который повлиял выход последнего сезона «Игры престолов» и «Чернобыля» от HBO. Сериалы при этом все чаще смотрят с мобильных устройств.

Число просмотров иностранных сериалов в онлайн-кинотеатре Okko в первом полугодии 2019 года выросло на 190% к аналогичному периоду 2018 года, до 19,8 млн, сообщили “Ъ” в компании. Почти половину роста обеспечил выход финального сезона «Игры престолов» HBO (права на него в России принадлежат партнеру Okko «Амедиатеке»), в топ-3 иностранных сериалов также вошли «Чернобыль» HBO и «Слуга народа» украинского «Квартала 95». В совокупности у них более 8 млн просмотров.

Премьера последнего сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля, «Чернобыля» — 6 мая, третий сезон «Слуги народа», в котором главную роль играет избранный с тех пор президентом Украины Владимир Зеленский, вышел 27 марта. 24 мая «Яндекс» сообщил «Ведомостям», что его дочерний «Кинопоиск» купил права на показ сериала и стал для него «единственной российской площадкой». Как сообщили “Ъ” в Megogo, со следующего дня, 25 мая, «Слуга народа» также был доступен в этом сервисе; с 28 мая он появился в Okko, уточнили в компании.

Число просмотров российских сериалов на Okko за тот же период выросло на 67%, в топ-3 — «Содержанки», «Фитнес» и «Лучше, чем люди» (все — Yellow, Black & White). Просмотры российских мультфильмов за полугодие выросли на 87%, фильмов — на 61%. Иностранное кино показало рост на 79%, мультфильмы — на 58%.

В Okko указывают, что за первое полугодие число просмотров сериалов на смартфонах и планшетах выросло в 4,6 раза к этому же периоду 2018 года. Этому способствует короткий хронометраж и распространение мобильного интернета. «Также характерно смещение аудитории сериалов со Smart TV и приставок на мобильные устройства, притом что просмотры полнометражного контента на домашних устройствах растут»,— говорят в компании.

На «Кинопоиске» из топ-20 популярных наименований в подписке 16 приходится на сериалы и только четыре — на фильмы, говорит директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук. В топ «Кинопоиска» по просмотрам подписчиками среди сериалов с начала года вошли «Игра престолов», «Друзья» и «Теория большого взрыва», при этом «Слуга народа» в течение нескольких месяцев по просмотрам обгонял «Друзей».

В ivi сериалы также в первом полугодии стали «самой быстрорастущей категорией на всех платформах», рассказала директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели компании Ирина Грандель. Самыми популярными стали «Игра престолов», «Патрик Мелроуз» и «Марокканская мафия». На «Амедиатеке» в топ-3 с начала года «Игра престолов», «Чернобыль» и «Миллиарды», сообщила управляющий директор сервиса Елена Кирюшина. «Для нас самой активной платформой в последние годы был именно мобайл, а уже потом — десктопный веб и Smart TV. Сейчас есть тенденция выравнивания этих показателей, но мобильный трафик по-прежнему на первом месте, причем лидирует iOS»,— уточнила она.

В Megogo не наблюдают явного перекоса в сторону сериалов, как и смещения в пользу мобильных устройств с других платформ. «Просто мобайл в этом году показывает хорошую динамику»,— отметил гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов. В сервисе также самым быстрорастущим стал телевизионный контент, а «Слуга народа» вошел в топ-10 сериалов. У TVzavr за первое полугодие продажи полнометражных фильмов выросли практически в два раза, а вот сериалы «показали более сдержанную динамику», говорит представитель компании, не уточняя цифр.

По данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка легальных видеосервисов, работающих по модели ОТТ (доставка видеосигнала от провайдера контента напрямую на устройство пользователя), по итогам 2018 года составил 11,1 млрд руб. Доля ivi составила 36%, Okko — 19%, Megogo и «Амедиатеки» — по 9%, TVzavr — 6%.

Валерия Лебедева