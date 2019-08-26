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Уходит в отставку спикер думы Нижнего Тагила

Председатель думы Нижнего Тагила Алексей Пырин объявил об уходе в отставку. Как сообщает местное информагентство «Между строк», завтра, 27 августа, он напишет заявление о сложении полномочий, а 30 августа на внеочередном заседании думы должно состояться переизбрание председателя гордумы.

Предполагается, что господин Пырин уедет в Новокузнецк, чтобы возглавить там управление по персоналу «Евраза». До того, как господин Пырин был назначен спикером думы, он работал на аналогичном посту в Нижнетагильском металлургическом комбинате (входит в холдинг «Евраз»). Ожидаемой заменой господину Пырину называют адвоката Вадима Раудштейна.

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