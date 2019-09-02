Чирлидеры Dallas Cowboys — особое явление в США. Именно с них 60 лет назад началась традиция зрелищных перформансов с красотками на футбольном поле в перерывах между таймами. Отбор девушек в команду чирлидеров происходит каждую весну. Из 600 кандидаток выбирают 45. Претендентки не обязательно должны быть профессиональными танцовщицами, главное — привлекательность и выносливость, остальному научат. После отбора следуют три месяца изнурительных тренировок в специальном лагере, а дальше — публичные выступления. Не только, кстати, на стадионах перед играми, но еще и на мероприятиях благотворительных организаций (Армия спасения, Фонд артрита, Сообщество против рака, ассоциация «Американские сердца»), и в рамках гастролей по военным базам за рубежом (для поднятия боевого духа американских военнослужащих). Команда награждена даже медалью Американского Легиона «За выдающиеся заслуги».

На этом фото чирлидеры бейсбольной Dallas Cowboys за секунду до фирменного трюка — командного приземления на шпагат