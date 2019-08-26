Губернатор Евгений Куйвашев вручил хоккеистам «Уральского трубника» медали чемпионата России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время поездки в Первоуральск поздравил игроков, тренеров и болельщиков хоккейного клуба «Уральский трубник» с завоеванием бронзовых медалей чемпионата России по хоккею с мячом. Как сообщил департамент информполитики региона, на торжественной церемонии вручения наград присутствовал директор по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России Юрий Молотков и президент хоккейного клуба Александр Федоров.

«Команда показала лучший результат в своей истории, достойно представила Свердловскую область на российской спортивной арене, внесла большой вклад в славную летопись отечественного спорта. Такого замечательного результата “Уральский трубник” достиг благодаря мастерству, победному настрою, волевым качествам, четкой, слаженной командной работе»,— отметил глава региона.

Команда «Уральского трубника» впервые получила бронзовые медали на чемпионате России по хоккею с мячом 27 марта, когда победила иркутский клуб «Байкал-Энергия» со счетом 2:7 и 2:0 в серии. Последним крупным достижением «Уральского трубника» в чемпионатах СССР было четвертое место (1963 и 1964 годы), в чемпионатах России — пятое (2001, 2006 и 2017 годы).

Хоккей с мячом (русский хоккей) был одним из популярнейших командных видов спорта в Свердловской области в 1950-1970-е годы. Например, клуб СКА (Свердловск) одиннадцать раз становился чемпионом СССР, а его игроки неоднократно чемпионами мира. Лучшим хоккеистом XX века признан уралец Николай Дураков.

Анастасия Реутова