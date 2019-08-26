Власти Катара оштрафовали крупнейший банк ОАЭ на $55 млн

Вчера, 25 августа, Катарское управление по надзору за финансовыми операциями в свободной экономической зоне страны (QFC) заявило о наложении штрафа в 200 млн катарских риалов ($55 млн) на крупнейший банк ОАЭ First Abu Dhabi Bank (FAB). Регулятор объяснил свои действия тем, что эмиратский банк мешал проведению расследования в отношении его попыток манипуляции с курсом катарского риала в 2017 году, в момент обострения конфликта между Катаром с одной стороны, и ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом и Бахрейном с другой.

В свою очередь, эмиратский банк заявил, что не согласен с обвинениями катарских властей. «Как мы уже заявляли ранее, все обвинения в наш адрес со стороны QFC являются ложными, и мы их категорически отрицаем»,— отметили официальные представители FAB в ответ на заявление QFC. Банк отметил, что всегда проводил и будет проводить обмен информацией с регуляторами в соответствии с правилами и «своей доброй волей». Конфликт между эмиратским банком и катарским финансовым регулятором уже привел к тому, что First Abu Dhabi Bank решил закрыть свои операции в свободной экономической зоне Катара.

Евгений Хвостик