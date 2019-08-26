ЦБ ожидает роста реальных зарплат на 3–3,5% в третьем квартале 2019 года

Реальная зарплата россиян в июне-июле выросла на 2,9% и 3,5%, следует из аналитического комментария Центробанка (.pdf). Регулятор прогнозирует, что рост реальных зарплат с августа по октябрь составит 3–3,5% в годовом выражении.

Эксперты пишут, что в июле уровень безработицы оставался в пределах исторического минимума. При этом рабочая сила продолжала сокращаться, настроения в сфере занятости ухудшались четвертый месяц подряд.

По предварительным данным Росстата, в июне–июле рост номинальной зарплаты ускорился до 7,7 и 8,2%. ЦБ связывает это с переносом сроков бонусных выплат в нефтегазовом секторе. «Тем не менее годовой темп прироста трудовых компенсаций продолжил колебаться вблизи средних уровней 2016–2017 годов»,— добавил регулятор.

Падение реальные доходы россиян происходило на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году был рост на 0,1%. Минэкономики прогнозировало, что реальные располагаемые доходы россиян за 2019 год вырастут на 1%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал этот показатель «слишком оптимистичным». Кроме того, по его мнению, ожидания по темпам роста экономики в почти 1,5% также находятся «в зоне риска».

Глава Минфина Антон Силуанов связывал падение реальных доходов граждан с двумя факторами — «расчетам по кредитам и досчетом на теневой сектор». Обеспокоенность медленным ростом доходов россиян выразил президент Владимир Путин. Он призвал принять меры для повышения доходов населения.

Как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году, читайте в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».