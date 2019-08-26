«Ведомости» сообщили об объединении авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» в S7 Group

Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», сообщили «Ведомости» со ссылкой на менеджеров холдинга. Руководство S7 уведомило об этом своих сотрудников.

«Ведомости» отметили, что слияние пройдет путем перевода парка: самолеты «Глобуса» будут переведены в сертификат эксплуатанта «Сибири», в «Сибирь» также перейдет сотрудники. Газете планы S7 подтвердил представитель компании. «Первый лайнер будет переведен из “Глобуса” в конце сентября, затем будем переводить по пять лайнеров каждые две недели, к середине декабря процесс слияния будет полностью завершен»,— заявила старший вице-президент S7 Group Татьяна Филева. Она добавила, что «Сибирь» подала заявку в Росавиацию на расширение сертификата эксплуатанта новыми типами судов — модификациями Boeing 737 еще в августе.

По словам госпожи Филевой, в отношениях с контрагентами ничего не изменится, все договоры будут перезаключены на одну авиакомпанию. Рейсы будут выполняться под одним кодом — S7, а у «Глобуса» как отдельной авиакомпании свой код – GH. Совокупный экономический эффект от объединения, по ее словам, составит до 600 млн руб. в год. Все бортпроводники объединенной авиакомпании будут переобучены и смогут работать как на Airbus, так и на Boeing. Руководить «Сибирью» будет гендиректор «Глобуса» Вадим Клебанов. А гендиректор «Сибири» Владимир Объедков уходит на пенсию по собственному желанию и возглавит в S7 Group проект по строительству завода бизнес-джетов в Московской области.