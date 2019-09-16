Их тогда называли «геликоптерами».

— «Геликос»,— рассказывал журналу один из изобретателей вертолета академик Борис Юрьев,— по-гречески — «винт», «птерон» — крыло. Следовательно, слово «геликоптер» означает окрыленный или летающий винт. Мы иногда называем геликоптер «винтокрылым» аппаратом.

Машина, объяснял изобретатель, поднимается с места по вертикали и может висеть неподвижно в воздухе. Управлять ей нетрудно, и она мало похожа на самолет: легкий фюзеляж, кабина из плексигласа и полное отсутствие несущих плоскостей. Сверху над аппаратом — громадный трех- или четырехлопастный пропеллер, расположенный в горизонтальной плоскости и прикрывающий, подобно гигантскому зонтику, всю машину.

Свой первый геликоптер Юрьев сконструировал в 1910-м. «В этом аппарате,— говорил сорок лет спустя академик,— разрешены основные задачи управления, безопасности спуска и поступательного движения». Машина была снабжена двумя винтами — одним большим, несущим и вторым — хвостовым; если бы был только один несущий винт, геликоптер в полете вращался бы вокруг своей оси. Затем, в 1930-м, был построен геликоптер ЦАГИ-1-ЭА, а после него — еще ряд экспериментальных машин, в том числе мощный геликоптер с мотором в 600 лошадиных сил. Еще перед Великой Отечественной войной, подчеркивал академик Юрьев, наши конструкторы пришли к мысли, что машина, оснащенная не одним, а двумя несущими винтами и двумя моторами будет более грузоподъемной и простой в управлении. Вместе с инженером И. Братухиным он построил двухмоторный аппарат «Омега», ставший значительным шагом вперед. «Геликоптер непрерывно совершенствуется»,— напоминает собеседник «Огонька».

С его слов, это «идеальная летательная машина, которая вскоре станет столь же распространенной и необходимой, как автомобиль в наши дни».

Пока она еще сложна и дорога в производстве, ее грузоподъемность и скорость малы. Но эти недостатки будут быстро устранены.