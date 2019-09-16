День сока в России отмечают по инициативе Российского союза производителей соков в третью субботу сентября (21). Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в «Глобальной стратегии в области рациона питания, физической активности и здоровья», взрослый человек должен ежедневно съедать около 400 граммов фруктов и овощей, из которых одну пятую часть можно заменить стаканом сока.

«Поле Куликово» — международный военно-исторический фестиваль — проводится ежегодно на территории музея-заповедника «Куликово поле» в рамках торжеств, посвященных победе в Куликовской битве 1380 года. Средневековый лагерь открыт для посещений с 19 сентября, а в день главного праздника — 21 сентября — пройдут традиционная реконструкция сражения, конные выступления и дефиле исторического костюма.

День секретаря в России празднуют в третью пятницу сентября (20). В нашей стране около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей, а зарплата на этой должности имеет широкий диапазон и зависит от навыков работника, его должностных обязанностей, а также от ранга компании-работодателя. В Москве в районных судах секретарь получает от 14 тысяч, а в крупных фирмах — до 500 тысяч рублей.

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) пройдет 22 сентября под девизом «Город как пространство для людей, пространство для жизни». Во многих городах России в этот день организуют велопробеги. В Хабаровске проведут оздоровительную акцию «Шаги здоровья». А пассажирам петербургской подземки предложат поучаствовать в конкурсе на лучшее четверостишие — в нем должна прозвучать фраза «Лучше на метро».

Рябины много в лесу — осень будет дождливая, а мало — сухая. На Захария и Елисавету (18) примечали: если листья на рябине пожелтели рано, жди раннюю осень и холодную зиму. Холодную зиму предвещает также обилие шелухи на луковицах. На Михаила обычно — похолодание, первые утренники, заморозки: «Михаил заморозком землю прихватил». С этого дня солнце дает все меньше тепла: «Сани вывози, зима впереди!»