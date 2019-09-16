Наталья Радулова

Новый тренд: «журавлизм»

В выходные фотографировали для сайта знакомств соседа моей подруги. Сначала он попросил снять его на крыльце собственного дома: «Своими руками лестницу делал! Балясины смотрите как держатся! Намертво!» Потом позировал на фоне газонокосилки: «Ширина скашивания — полметра!» Он красовался рядом со своей яблоней, возле забора, даже на дорогу вышел: «Пусть видят, что асфальт!»

«Третий год жену найти не может,— объяснила потом подруга.— Когда мать умерла, он решил новую хозяйку в дом привести». Сосед зарегистрирован на всех русскоязычных сайтах знакомств, всюду его анкета мелькает: «Холостой, высокий мужчина средних лет, работаю на комбинате, мягкие пшеничные усы, люблю думать. Ищу женщину с внешностью рыженькой Peнe Хендрикс из сериала "Безумцы", которая подносила бы мне патроны».

«Зачем ему патроны? — удивилась я.— Он что, собирается устроить бойню на своем комбинате?» Подруга хихикнула: «У него требования к дамам высокие, ищет ту, которая сразу будет готова ради него на все». Сосед проводит жесткие кастинги. Сам хвастался, что предлагает новым знакомым приезжать к нему на первую встречу в Раменский район: от Казанского вокзала на электричке, потом — на автобусе. Некоторые приезжали, кое-кого он даже заставлял окучивать картошку. Но потом все равно в невестах обнаруживались изъяны: одна была гражданкой Украины, другая не читала Стругацких, у третьей оказалась межпозвоночная грыжа. Все не то. «Кто умеет ждать — всегда получает лучшее»,— объясняет неудачи этот мужчина. Поэтому в свои пятьдесят он ни разу не был женат.

А моя подруга считает, что сосед засиделся на сайтах знакомств и там заразился «журавлизмом». В оригинале этот новый тренд называется serendipidating, но в России для него выбрали слово «журавлизм», с отсылкой к известной пословице про журавля в небе и синицу в руке. Люди, которые постоянно отвергают тех, кто выказывает им симпатию, в надежде встретить партнера получше — вот хронические журавлисты. Каждый день на своих «мамбах» и «тиндерах» они роются в тысячах анкет, снисходительно отвечают на предложения о знакомстве, выбирают, выбирают... Капризная женщина кривится, заметив крупную родинку на лбу ухажера: «Фу, следующий!», а ухажер с родинкой кривится, разглядев ее саму: «Разведенка с ребенком? На что она вообще рассчитывает?»

Даже хороший человек журавлисту всегда кажется недостаточно хорошим. Вот и сосед хоть и рекламирует себя вовсю, хоть и общается со множеством женщин, но с принятием окончательного решения не торопится. Вдруг он поселит у себя обычную тетку, а потом на сайте его лайкнет фигуристая красотка а-ля Хендрикс и сразу предложит вскопать три сотки? Сосед упорно ждет, что вместо заурядных «синичек», которые ежедневно шлют ему смайлики и комментируют фотографии: «Ого, какое красивое крыльцо! Сами делали?», когда-нибудь к нему прилетит настоящий «журавль»: красивый, крепкий, молодой, начитанный, без детей и с московской квартирой, которую можно будет сдавать и так выплатить кредит за его Renault Logan.

«Затянуло мужика»,— вздыхает моя подруга, и, наверное, она права. Сосед давно перестал кого-то искать — он перебирает. Отбраковывает. Фантазирует. Убивает время. Не может остановиться, ведь выбор огромен. Думаю, даже если ему ответит симпатией Peнe Хендрикс — он и в ней найдет недостатки. Решит, что раз уж сегодня написала Рене — значит завтра может написать и кто-то получше нее. Надо только подождать.