Острое место

Если глядеть сверху, то пустыня в китайской провинции Ганьсу превратилась в красное море. На самом деле это фермеры сушат на солнце урожай перца чили. А на этом фото — больше 30 тысяч тонн продукта.

Перец выращивают в городском округе Чжанъе на территории 1119 гектаров и каждый год собирают не меньше 26 тысяч тонн. Но 2019 год оказался особенно урожайным. «От одного взгляда на это глаза начинают гореть»,— говорят очевидцы. Местные обожают перец и считают, что ничего не согревает лучше него холодной зимой. Китай вообще один из главных мировых поставщиков острого перца. Ежегодно в Поднебесной выращивают 28 млн тонн чили — 46 процентов всего мирового урожая