Япония выразила Южной Корее протест из-за военных учений у спорных островов

Министерство иностранных дел Японии направило протест Южной Корее в связи с военными учениями в районе спорных островов Токто (японское название — Такэсима), сообщает Reuters. Токио считает эти действия «неприемлемыми» и требует прекратить учения.

Глава департамента Азии и Океании ведомства Кендзи Канасуги отметил в заявлении, что эти острова «очевидно являются неотъемлемой частью Японии».

Острова Токто в Японском море до XX века острова принадлежали Корее. В 1905 году они были включены в состав Японской империи. После Второй мировой войны архипелаг перешел к Южной Корее. Япония считает это незаконной оккупацией, а острова — частью своей территории (включает в префектуру Симанэ). Южнокорейские власти это отрицают. По мнению Сеула, острова являются частью страны и юридически, и исторически.