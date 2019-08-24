Сокуров не исключил реорганизацию фонда «Пример интонации»

Режиссер Александр Сокуров планирует реорганизовать работу некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», решение о закрытии которого было объявлено в середине июля. Об этом он сообщил ТАСС после выступления в рамках проекта открытых дискуссий «Диалоги» в Новой Голландии.

«Мы будем реорганизовывать его работу. Через закрытие будет реорганизация, что-то другое будет»,— сказал господин Сокуров, отвечая на вопрос о планах в отношении фонда. «Пока не знаю, во что это выльется, трудно сейчас сказать. Это зависит от взаимоотношений с Министерством культуры»,— отметил режиссер.

Ранее Александр Сокуров говорил, что фонд прекратит существование в будущем году из-за недостатка средств к существованию. Журналистам он пояснил, что пошел на такой шаг из-за «недружелюбности и агрессивности Министерства культуры». Режиссер заявил, что «дальнейшая работа в этих условиях невозможна».

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Фонд режиссера Александра Сокурова не выдержал конфликта с властями».