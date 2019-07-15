Фонд режиссера Александра Сокурова не выдержал конфликта с властями

Режиссер Александр Сокуров закроет свой фонд из-за разногласий с властями. О решении он заявил во время публичного выступления в институте «Стрелка». По его словам, фонд прекратит существование в будущем году из-за недостатка средств к существованию. Журналистам Сокуров пояснил, что пошел на такой шаг из-за «недружелюбности и агрессивности Министерства культуры». Он подчеркнул, что «дальнейшая работа в этих условиях невозможна». Сам режиссер и его представители оказались недоступны для комментариев. В декабре в фонде «Пример интонации» происходили обыски, инициированные ФСБ. Какие были претензии у спецслужб? И чем именно занимался фонд? Подробности — в справке «Ъ FM».

Некоммерческий фонд «Пример интонации» был создан в 2013 году. Его цель — поддерживать начинающих режиссеров. Помимо Александра Сокурова, в художественный совет входят киновед Андрей Плахов, кинокритик Любовь Аркус и другие. Фонд живет как на частные пожертвования, так и на субсидии со стороны петербургского комитета по культуре и Минкульта. В декабре стало известно, что полиция и ФСБ заинтересовались деятельностью организации. Директора Николая Янкина подозревали в расходовании бюджетных средств, которые фонд получил от петербургского комитета по культуре. Сам Александр Сокуров в официальном обращении на своей станице в Facebook утверждал, что проверка стала результатом «доноса от бывшего сотрудника». Также он отмечал, что следственные действия на тот момент длились уже несколько месяцев. Для бесед вызывали и его самого, и его партнеров по производству. Сокуров подчеркивал, что не занимался финансовыми делами фонда, а выступал лишь художественным руководителем.

Александр Сокуров неоднократно критиковал действия властей. Самым ярким эпизодом стал его спор с Владимиром Путиным о судьбе режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме. Инцидент произошел в 2016 году. По словам Сокурова, именно с этого момента власти проявляют «особенное внимание» к его фонду.

В Министерстве культуры заявили, что не знают о закрытии «Примера интонации». А глава департамента кинематографии Ольга Любимова подчеркнула, что ведомство не может влиять на открытие или закрытие фондов.

Анна Пестерева