Сбербанк требует 30 млн рублей у члена общественной палаты Воронежской области

Арбитражный суд Воронежской области включил 28,05 млн руб. долга перед Сбербанком в реестр требований кредиторов Сергея Устинова, члена региональной общественной палаты и владельца расположенного в пригородном Новоусманском районе мясокомбинате «Петровский». Господин Устинов проходит через процедуру персонального банкротства.

Как поясняется в определении арбитража, этот долг — сумма основного долга, недоимок, процентов и неустоек по ряду кредитных линий, которые господин Устинов брал на развитие своего бизнеса, сейчас также банкротящегося. Этот долг обеспечен в пользу Сбербанка залогом земли, административных зданий, складов и цехов мясокомбината «Петровский».

Напомним, процедуру наблюдения в отношении ООО «Петровский мясокомбинат» арбитраж ввел по иску Сбербанка в конце июля 2018 года. В апреле 2019-го компания была признана банкротом, суд ввел в ней процедуру конкурсного производства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Петровский мясокомбинат» зарегистрировано в Новой Усмани в 2005 году на базе колбасного цеха районного потребительского общества. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельность — производство продукции из мяса убойных животных и птицы. Сергей Устинов является единственным владельцем и гендиректором ООО. Мясокомбинат завершил 2017 год с выручкой в 47,79 млн руб. (183,58 млн руб. в 2016-м) и чистой прибылью в 236 тыс. руб. (552 тыс. руб. в 2016-м). Предприятие было способно в месяц выпускать порядка 600 т колбасных изделий и 100 т полуфабрикатов.

Подробнее о проблемах компании — в материале “Ъ-Черноземье” «Сбербанк присмотрит за "Петровским"».

Сергей Калашников