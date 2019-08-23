Умер миллиардер Дэвид Кох

В возрасте 79 лет умер Дэвид Кох, исполнительный вице-президент Koch Industries Inc. и филантроп, передает AP. Его старший брат Чарльз сказал: «С тяжелым сердцем я должен сообщить вам о смерти Дэвида».

Господин Кох с состоянием $42,4 млрд занимал 11-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

Братья Кох известны в том числе благодаря политической деятельности. Дэвид Кох был кандидатом на пост вице-президента Либертарианской партии в 1980 году.