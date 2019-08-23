Крупнейшая мечеть Европы открылась в Чечне

В чеченском городе Шали открыли крупнейшую мечеть Европы, где смогут разместиться 30 тыс. молящихся и еще до 70 тыс.— на прилегающей территории. Здание построено из белого мрамора, в оформлении использовались золото и ручные росписи. На церемонии открытия глава республики Рамзан Кадыров объявил, что культовое сооружение будет названо именем пророка Мухаммеда.

«Мы назовем мечеть именем всеми любимого нами заступника в день суда, именем пророка Мухаммеда»,— сказал господин Кадыров (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, ранее мечеть планировалось назвать в честь главы Чечни. Сам господин Кадыров не соглашался на то, чтобы дать строению свое имя, однако на этом настояли его соратники и жители республики.

Подробности — в материале “Ъ FM” «В Чечне увековечат имя Рамзана Кадырова».