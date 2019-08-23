ТАСС: экс-глава Антипинского НПЗ объявлен в международный розыск

Бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадий Лисовиченко объявлен в международный розыск, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. «Находится на территории другого государства»,— уточнил собеседник агентства. Правоохранительные органы отказались от комментариев.

Следственный комитет России (СКР) в июле завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского НПЗ. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Имя фигуранта не раскрывалось, однако на протяжении 14 лет (с 2004 по 2018 год) гендиректором предприятия был Геннадий Лисовиченко.

Как ранее писал “Ъ”, МВД России также проводило доследственную проверку нескольких сделок по продаже бензина и дизельного топлива, совершенных Антипинским НПЗ в 2017 году. Если топливо действительно продавали по заведомо сниженным ценам, экс-гендиректору завода Геннадию Лисовиченко, в том числе, могли предъявить обвинение в особо крупном мошенничестве.

Напомним, работа Антипинского НПЗ был остановлена из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти. В мае организация подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.

15 июля Тверской райсуд Москвы по ходатайству МВД арестовал основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, который ранее владел Антипинским НПЗ. С заявлением на бизнесмена в правоохранительные органы лично обратился глава Сбербанка Герман Греф.

О расследовании дела читайте в материале “Ъ” «В дело Дмитрия Мазурова подливают дизтоплива».