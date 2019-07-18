Против экс-директора Антипинского НПЗ возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

«По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" заключил договор купли-продажи имущества завода, чем причинил АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод" ущерб на сумму более 35 млн руб.»,— говорится в сообщении СКР.

Фамилия фигуранта дела не разглашается. На протяжении 14 лет (с 2004-го по 2018-й) гендиректором предприятия был Геннадий Лисовиченко.

Напомним, Антипинский НПЗ был остановлен из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти. В мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.

15 июля Тверской райсуд Москвы по ходатайству МВД арестовал основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, ранее владевшей Антипинским НПЗ. С заявлением на бизнесмена в правоохранительные органы лично обратился глава Сбербанка Герман Греф.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Германа Грефа услышали в Тверском суде».