Строительство жилья по проекту шведской CastorX в Ленобласти начнется осенью

Осенью этого года на юге Ленинградской области стартуют строительные работы по возведению жилья в рамках девелоперского проекта шведской инвестиционной группы CastorX Capital. На первом этапе будет построено 15 домов, договор уже согласован. Об этом со ссылкой на генерального директора ЗАО «Управление механизации №67» (компании, являющейся подрядчиком строительства) Алексея Шестакова сообщает «Интерфакс».

Общая площадь первого этапа строительства составляет 29,5 га. Площадь всех зданий — 53,2 тыс. кв. м. Максимальная высота жилых домов — четыре этажа.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что инвестиционная группа CastorX Capital, контролируемая шведским бизнесменом Ханс-Аке Уггла, реализует на территории Ленобласти проект «Город-курорт Gatchina Gardens». Объем инвестиций в первый этап его реализации составит 3,6 млрд рублей.