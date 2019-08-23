Белоруссия отменила запрет на ввоз птицы из Нижегородской области спустя два года

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Белоруссии отменил запрет на ввоз живой птицы, яиц и прочих продуктов из Нижегородской области на территорию страны. Об этом стало известно из соответствующего документа, опубликованного на сайте ведомства. Причиной решения стало улучшение эпизодической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц в регионе. Также запрет снят на ввоз птицы из Удмуртии.

Напомним, соответствующие ограничения были введены в мае 2017 года. На территорию Белоруссии был запрещен ввоз как живой птицы и яиц, так и диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, яичного порошка, меланжа и других продуктов переработки яиц, пуха и пера, кормов, охотничьих трофеев, оборудования для перевозки продукции из птицы, убоя и разделки птиц.

Анастасия Еремина