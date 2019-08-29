Убийцы с рыбоедами не общаются

Охота косаток на тюленей, дельфинов и даже крупных китов создала им репутацию кита-убийцы (killer whale). Косатка как вид имеет очень широкий диапазон жертв: от 30-сантиметровой сельди до многотонных китов. Но при этом отдельные популяции косаток часто специализируются на каком-то определенном типе добычи. Например, в российских водах обитают две популяции — рыбоядная и плотоядная, которые различаются не только пищевыми предпочтениями, но и повадками, социальной структурой и даже внешним видом. У плотоядных косаток более острые, как бы акульи спинные плавники. Другое отличие — форма седловидного пятна (оно позади спинного плавника). Если в нем есть заметные выемки или вырезки, то перед вами рыбоядная косатка. А вот цельное пятно без вырезок может встречаться и у рыбоядных, и у плотоядных косаток.



Охота косаток на тюленей, дельфинов и даже крупных китов создала им репутацию кита-убийцы (killer whale). Косатка как вид имеет очень широкий диапазон жертв: от 30-сантиметровой сельди до многотонных китов. Но при этом отдельные популяции косаток часто специализируются на каком-то определенном типе добычи. Например, в российских водах обитают две популяции — рыбоядная и плотоядная, которые различаются не только пищевыми предпочтениями, но и повадками, социальной структурой и даже внешним видом. У плотоядных косаток более острые, как бы акульи спинные плавники. Другое отличие — форма седловидного пятна (оно позади спинного плавника). Если в нем есть заметные выемки или вырезки, то перед вами рыбоядная косатка. А вот цельное пятно без вырезок может встречаться и у рыбоядных, и у плотоядных косаток.

Ареалы их обитания пересекаются, но они не скрещиваются и не общаются между собой. Рыбоядные косатки чаще всего встречаются у восточного побережья Камчатки, у Командорских и Курильских островов. Они часто ходят большими группами и много кричат. Именно для них описаны диалекты, о которых идет речь в этой статье.

Плотоядные косатки преобладают в районах с обширными мелководьями — на северо-западе Охотского моря и на Чукотке, хотя встречаются иногда и в районах обитания рыбоядных косаток. У них более гибкая социальная структура и маленькие группы, а различия в диалектах выражены гораздо слабее. Плотоядные косатки питаются в основном морскими млекопитающими — тюленями и китами, людей они не едят.