Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат омбудсмена, госпожа Москалькова вылетела в столицу Украины ночью. В пресс-службе отметили, что не знают, какова цель визита омбудсмена в Киев.

«Визит на один день»,— уточнили агентству в посольстве РФ на Украине.

Накануне стало известно, что власти РФ и Украины активизировали процесс обмена заключенными. Как рассказали “Ъ” информированные источники, до конца месяца на родину может вернуться более 60 россиян и украинцев, которые до сих пор находились под стражей. Источники говорят, что Москва передаст Киеву 33 человека. В их число, по данным “Ъ”, могут попасть все украинские моряки, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе. При этом обмен не затронет режиссера Олега Сенцова и главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Подробнее — в материале “Ъ” «Обмен бренными».