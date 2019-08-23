На Кубани за взятку осудили двух сотрудников РЖД

Кропоткинский городской суд Краснодарского края приговорил к штрафу в размере 30 тыс. руб. двух работников Кавказской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД». Виталий Бурзиев и Павел Теплинский признаны виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

В зале суда было установлено, что Виталий Бурзиев, работавший в должности начальника Кавказской дистанции электроснабжения, и его подчиненный Павел Теплинский получили 30 тыс. руб. от представителей коммерческих организаций за сокрытие факта повреждения строительной техникой опоры линии электропередач. Суд учел, что сделка между фигурантами уголовного дела и коммерсантами является ничтожной, поэтому постановил взыскать сумму взятки в доход Российской Федерации.

Василий Хитрых